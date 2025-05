Finaliste à Monte‐Carlo et demi‐finaliste à Madrid, Lorenzo Musetti a égale­ment rejoint le dernier carré du Masters 1000 de Rome grâce à sa victoire contre Alexander Zverev : 7–6(1), 6–4. L’Italien a exprimé sa grande satis­fac­tion dans des propos relayés par Ubitennis.

« Je vais donner un exemple concret pour que je puisse moi‐même me rendre compte de ce que j’ai accompli au cours du dernier mois. Je suis le premier Italien à atteindre les demi‐finales de tous les 1000 sur terre battue consé­cu­ti­ve­ment, les autres sont tous des noms incroyables. Avoir atteint un équi­libre et une constance jamais vus aupa­ra­vant est défi­ni­ti­ve­ment un bond en avant. Il y a beau­coup à améliorer et beau­coup d’am­bi­tion pour progresser tant sur le terrain qu’en dehors. Contre Carlos, ce sera un test pour le confirmer ».

Pour une place en finale, le 9e joueur mondial va retrouver Carlos Alcaraz vendredi.