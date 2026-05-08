Accueil ATP ATP - Rome

Musetti, trois mois après son terrible abandon contre Djokovic : « C’était un moment drama­tique, comme si le rêve s’envolait »

Par
Baptiste Mulatier
-
459

Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti a mis du temps à encaisser ce gros coup dur. 

C’est ce que le 10e joueur mondial a expliqué au micro d’Eurosport Italie à Rome, où il va affronter le Français Giovanni Mpetshi Perricard lors de son entrée en lice au deuxième tour. 

« Ça n’a pas été facile : c’était un moment drama­tique. C’était sans aucun doute la bles­sure la plus grave de ma carrière, et surtout à cause du moment où elle s’est produite, elle a eu un impact signi­fi­catif sur mon corps. Mentalement aussi, cela a été diffi­cile à surmonter, car je me sentais prêt à réaliser quelque chose de grand, et puis ce quelque chose n’est pas arrivé. C’était comme si le rêve s’était envolé. Il faut du temps pour guérir la bles­sure, pas tant physi­que­ment que menta­le­ment. Mais je crois qu’après cela, on revient plus fort. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 14:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥