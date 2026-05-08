Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti a mis du temps à encaisser ce gros coup dur.
C’est ce que le 10e joueur mondial a expliqué au micro d’Eurosport Italie à Rome, où il va affronter le Français Giovanni Mpetshi Perricard lors de son entrée en lice au deuxième tour.
« Ça n’a pas été facile : c’était un moment dramatique. C’était sans aucun doute la blessure la plus grave de ma carrière, et surtout à cause du moment où elle s’est produite, elle a eu un impact significatif sur mon corps. Mentalement aussi, cela a été difficile à surmonter, car je me sentais prêt à réaliser quelque chose de grand, et puis ce quelque chose n’est pas arrivé. C’était comme si le rêve s’était envolé. Il faut du temps pour guérir la blessure, pas tant physiquement que mentalement. Mais je crois qu’après cela, on revient plus fort. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 14:16