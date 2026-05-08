Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti a mis du temps à encaisser ce gros coup dur.

C’est ce que le 10e joueur mondial a expliqué au micro d’Eurosport Italie à Rome, où il va affronter le Français Giovanni Mpetshi Perricard lors de son entrée en lice au deuxième tour.

« Ça n’a pas été facile : c’était un moment drama­tique. C’était sans aucun doute la bles­sure la plus grave de ma carrière, et surtout à cause du moment où elle s’est produite, elle a eu un impact signi­fi­catif sur mon corps. Mentalement aussi, cela a été diffi­cile à surmonter, car je me sentais prêt à réaliser quelque chose de grand, et puis ce quelque chose n’est pas arrivé. C’était comme si le rêve s’était envolé. Il faut du temps pour guérir la bles­sure, pas tant physi­que­ment que menta­le­ment. Mais je crois qu’après cela, on revient plus fort. »