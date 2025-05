S’il est assez courant pour les joueurs de reprendre un match après une inter­rup­tion due à la pluie, il est en revanche beau­coup plus rare de le faire pour un seul point. C’est pour­tant bien ce qu’il s’est passé ce mardi dans la rencontre entre Lorenzo Musetti et Daniil Medvedev comp­tant pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Alors que l’Italien menait 7–5, 5–4, 40–30, des trombes d’eau se sont abat­tues sur la capi­tale italienne, ce qui a contraint l’ar­bitre à stopper immé­dia­te­ment le match. De retour deux heures plus tard, Lorenzo n’a pas tremblé pour l’emporter dès le premier point.

Interrogé au micro du court sur cette situa­tion à la fois unique et cocasse, le local a reconnu qu’il avait beau­coup cogité.

« C’était une première pour moi aussi, c’était une situa­tion diffi­cile et sans précé­dent. J’ai imaginé ce point des centaines de milliers de fois au cours de ces dernières heures. Ce n’était pas un match facile à gérer pour une première fois sur ce court, j’ai commencé en étant tendu mais après j’ai réussi à me relâ­cher. Le service a très bien fonc­tionné, je suis très heureux et je remercie tous ceux qui sont restés jusqu’au bout. »