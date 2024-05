Rassuré à Madrid par ses trois victoires avant son élimi­na­tion en huitièmes de finale contre Jiri Lehecka (31e), Rafael Nadal n’a néan­moins toujours pas confirmé sa venue à Roland‐Garros (25 mai au 9 juin). L’homme aux 14 titres sur la terre battue pari­sienne prendra sa déci­sion après le Masters 1000 de Rome (8 au 19 mai).

« Je parlerai de Paris après Rome. Je comprends votre urgence et j’ai­me­rais avoir une vision claire de ce qui peut se passer, mais je ne l’ai pas et c’est ainsi. J’espère jouer à Rome, s’il n’y a pas de contre­temps, et conti­nuer à évoluer. Cet au revoir à Madrid était émou­vant. C’est l’un des endroits, voire proba­ble­ment l’en­droit où j’ai reçu le plus d’amour et de soutien. Mais ma carrière continue, et j’ai mes objec­tifs person­nels pour les prochaines semaines, et je veux voir si j’ai une chance de les atteindre », a expliqué l’Espagnol face à la presse.