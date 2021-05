Le destin fait souvent bien les choses. Rafael Nadal en proie au doute sera donc opposé à l’Italien Jannik Sinner qui rêve ouver­te­ment de faire tomber le roi de la terre battue.

Cette affiche se jouera hélas devant quelques spec­ta­teurs resquilleurs et l’on ose pas imaginer ce qu’elle aurait pu être avec des tifosis en folie.

Sportivement, ce match est très impor­tant pour l’Espagnol qui va se mesurer d’en­trée de jeu dans un tournoi de ce calibre avec un outsider poten­tiel au titre, un talent qui s’af­firme de plus en plus sur le circuit. Un adver­saire déter­miné qui débu­tera le match pour l’emporter et non avec des idées reçues liées à d’in­nom­brables duels perdus par le passé.

De plus, on le sait, Rafael Nadal est rare­ment au pic de sa forme quand il début une épreuve et cela depuis qu’il est sur le tour. Il lui faut toujours un peu de temps. Il a déjà eu par le passé des premiers tours éton­nants car son anxiété peut alors prendre le dessus.

Ce match donc sera un très bon baro­mètre pour savoir où en est réel­le­ment l’Espagnol qui joue son dernier tournoi avant Roland‐Garros.