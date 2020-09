Dès sa sortie du court, Rafael Nadal s’est exprimé sur cette défaite « cinglante ». L’Espagnol n’a pas voulu en faire trop, et il est naturellement resté positif. Sa déclaration résume parfaitement son état d’esprit mais aussi son fair play : « Ce n’était pas du tout ma soirée. Il a très bien joué, ce qui n’a pas été mon cas. Ce type de choses peut arriver après une longue période sans jouer. Le bilan c’est que j’ai réussi deux bons matches et un mauvais. Bravo à Diego. De mon côté, je vais continuer à travailler. »



On rappelle que Rafael Nadal était le tenant du titre à Rome. Les demi-finales se feront donc sans lui mais avec un Djokovic-Ruud et donc Schwartzman face à Shapovalov. Cette saison ne manque pas de piment et les surprises annoncées ont bien lieu.