On le sait Rafael Nadal a été très touché mentalement par la crise liée au Covid-19 d’autant que l’Espagne présente un lourd bilan.

Comme il l’explique dans cette vidéo, tout n’est plus pareil : « Le monde a changé, de façon dramatique et beaucoup de personnes souffrent. De nombreuses familles ont perdu quelqu’un. Beaucoup de gens connaissent des problèmes financiers. Alors ces derniers mois, le tennis était la dernière chose dont je me soucias. Maintenant, je suis là. Je suis heureux d’être de retour. Le tennis a une place importante dans ma vie. Revenir sur l’un des tournois les plus importants du monde, un tournoi que j’ai toujours apprécié, c’est spécial pour moi. Donc je suis juste heureux de revenir »