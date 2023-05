Alors que beau­coup semblaient opti­mistes quant à une parti­ci­pa­tion de Rafael Nadal au Masters 1000 de Rome prévu du 10 au 21 mai, l’Espagnol a annoncé ce vendredi qu’il ne sera fina­le­ment pas présent dans la capi­tale italienne, s’es­ti­mant pas suffi­sam­ment en forme pour concourir à un tel niveau.

« Bonjour à tous ! Je suis désolé de vous annoncer que je ne pourrai pas être à Rome. Vous savez tous combien cela me fait mal de rater un autre des tour­nois qui ont marqué ma carrière profes­sion­nelle et person­nelle pour tout l’amour et le soutien des tifosi italiens. Bien que j’aie remarqué une amélio­ra­tion ces derniers jours, il y a eu de nombreux mois sans avoir pu m’en­traîner à un niveau élevé et le processus de réadap­ta­tion a son temps et je n’ai pas d’autre choix que de les accepter et de conti­nuer à travailler. Un câlin à tous », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros sur son compte Twitter qui n’a plus joué depuis sa bles­sure à la hanche le 16 janvier dernier au deuxième tour de l’Open d’Australie.

A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readap­ta­ción tiene sus tiempos y no me queda más remedio que acep­tarlos y seguir traba­jando.

Un abrazo a todos. pic.twitter.com/DLkrooTBK4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

La ques­tion est désor­mais de savoir si Rafa déci­dera malgré tout de s’ali­gner à Roland‐Garros dès le 28 mai prochain sans avoir joué le moindre match de prépa­ra­tion sur terre battue. Ce qui serait une grande première depuis le début de sa carrière.