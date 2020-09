Enfin. Après un peu plus de six mois, Rafael Nadal est de retour en compétition. Et l’Espagnol n’a pas un match facile en perspective face au demi-finaliste de l’US Open, son compatriote Pablo Carreno-Busta. Assurément un match à suivre.

Mais ce n’est pas tout, les numéros 1 mondiaux, Novak Djokovic et Simona Halep entrent en piste. La première du serbe depuis sa disqualification. Stefanos Tsitsipas et le local Matteo Berrittini jouent également ce mercredi.

Dans cette journée folle à Rome, il ne faut surtout pas oublier les Victoria Azarenka – Venus Williams et Marin Cilic – David Goffin.

Court central

A partir de 11h

M.Berrettini (ITA,4) vs F.Coria (ARG)

N.Djokovic (SRB,1) vs S.Caruso (ITA)

V.Azarenka (BLR) vs V.Williams (USA)

Pas avant 19h

P.Carreno Busta (ESP) vs R.Nadal (ESP,2)

Pas avant 21h

A.Pavylunchenkova (RUS) vs E.Svitolina (UKR,4)

Court Pietrangeli

A partir de 11h

B.Bencic (SUIS,6) – D.Kovinic (MNE)

S.Halep (ROU,1) vs J.Paolini (ITA)

J.Sinner (ITA) – S.Tsitsipas (GRE,3)

M.Cecchinato (ITA) vs F.Krajinovic (SRB)

Pas avant 19h

B.Strycova (CZE) vs K.Pilskova (CZE,2)

Court Grand Stand Arena

A partir de 11h

M.Cilic (CRO) vs D.Goffin (BEL,6)

S.Travaglia (ITA) vs B.Coric (CRO)

D.Yastremska (UKR) vs A.Anisimova (USA)

G.Dimitrov (BUL,15) vs Y.Nishioka (JPN)

Court 1

A partir de 11h

M.Linette (POL) vs E.Mertens (BEL)

A.Bolsova Zadoinov (ESP) vs A.Bilinkova (RUS)

E.Rybakina (KAZ,10) vs M.Bouzkova (CZE)