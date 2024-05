Lors de son passage en confé­rence de presse ce samedi après sa défaite sèche face à Hubert Hurkacz au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal a fait part de ses doutes concer­nant sa pres­ta­tion alors qu’il se sentait pour­tant mieux sur le court notam­ment après son parcours à Madrid.

Un retour à la réalité compliqué pour le cham­pion espagnol…

« C’est comme ça. Il faut l’ac­cepter. C’est une journée diffi­cile pour moi à tous points de vue car je me sentais plus prêt que ce que j’ai montré. Cela me donne un mauvais senti­ment parce que je me sentais mieux et que je n’ai pas pu le montrer sur le court. Cela me fait douter. Il faut juste accepter la situa­tion. Comme je l’ai dit avant le début du tournoi, je suis un peu plus impré­vi­sible aujourd’hui, car je n’ai pas assez joué ces deux dernières années. Trop de doutes. Trop de ques­tions dans tous les sens, dans tous les domaines du jeu. C’est tout. »