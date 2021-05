C’est donc la 57ème fois que les deux cham­pions vont s’af­fronter. La 9ème fois à Rome et la 5ème fois pour le titre. En finale, ils sont à égalité 2 partout.

Si l’on se base sur la semaine des deux prota­go­nistes, Rafa part favori. Il est plus frais, il est revenu de loin face à Shapovalov, il reste sur leçon infligé au Serbe à Roland‐Garros.

Djokovic revient de très loin avec un début poussif et une forme de renais­sance avec son opéra­tion survie face à Tsitsipas. De plus, la journée d’hier devrait peser menta­le­ment et bien sur physiquement.

On voit donc Rafael Nadal s’im­poser en trois sets, ou deux sets très serrés.