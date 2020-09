Retour réussi pour Rafael Nadal sur le Masters 1000 de Rome. Privé de compétition depuis plus de six mois, le « Taureau de Manacor » a facilement écarté son compatriote Pablo Carreno-Busta au deuxième tour (6-1, 6-1). Interrogé suite à cette victoire plus qu’encourageante, l’Espagnol était évidemment satisfait mais il est aussi revenu sur l’absence du public.

« C’est une excellente nouvelle d’être de retour sur le court, même si évidemment rien n’est pareil, a déclaré le numéro 2 mondial lors de la conférence de presse d’après match. Les sensations ne sont pas les mêmes que d’habitude. Jouer sans public, en particulier dans un tournoi comme Rome, est toujours très excitant. Ils me manquent, honnêtement, c’était très étrange. Il est impossible de décrire à quel point les fans sont nécessaires ». Difficile de le contredire…