Après plus de six mois sans disputer le moindre match en compétition officielle, Rafael Nadal est de retour ce mercredi à Rome pour affronter son compatriote Pablo Carreno-Busta au deuxième tour. L’Espagnol a l’air comme d’habitude déterminé et le masque est assorti à la tenue.

