En quête d’un 10e titre sur le Masters 1000 de Rome après une élimi­na­tion dès les quarts de finale à Madrid, Rafael Nadal, qui doit affronter ce mercredi Jannik Sinner au deuxième tour, se méfie tout parti­cu­liè­re­ment de cet adver­saire. Le cham­pion espa­gnol a égale­ment demandé un peu de temps pour s’adapter à de nouvelles condi­tions même s’il n’en aura pas.

« À Madrid, je jouais très bien, mais lors de mon dernier match, j’ai joué quelques mauvais jeux dans le premier set et tout s’est terminé dans l’autre sens. Concernant mes entraî­ne­ments à Madrid, je pense que je jouais mon meilleur niveau de tennis depuis long­temps. Ici, je devrai à nouveau m’adapter aux condi­tions, l’al­ti­tude n’est plus la même, ici la balle et tout le reste sont diffé­rents. J’ai besoin d’un peu de temps, mais je suis content de la façon dont les choses se passent. Demain (mercredi) sera un début diffi­cile, l’un des plus diffi­ciles possible contre Sinner. On verra, j’es­père que je suis prêt à bien jouer. »