Rafael Nadal est plutôt content de son début de tournoi, il semble bien qu’il monte en puissance : « Je veux continuer à m’améliorer et à peaufiner les choses. J’ai passé beaucoup de temps sans concourir et je joue mieux que ce à quoi je m’attendais. Je sens que j’ai beaucoup progressé par rapport à il y a trois semaines et je dois continuer à m’améliorer. C’était une priorité de gagner des matchs ici, car j’ai besoin de réussir mais aussi d’avoir du temps sur le court pour retrouver le rythme. Physiquement, je pense que je dois encore m’améliorer. Le rythme de la compétition demande un plus grand effort physique en raison de la charge émotionnelle. Je veux continuer à me donner l’opportunité d’élever mon niveau. Dans le sport, tout change très vite, j’avais des doutes et j’ai encore des doutes, mais je me sens très bien »