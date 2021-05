Une fois de plus, Rafael Nadal a démontré qu’il était tout simple­ment mons­trueux menta­le­ment. Pourtant mené et malmené par un excellent Denis Shapovalov, le Majorquin ne s’est jamais énervé ou affolé, faisant confiance à son énorme expé­rience et à sa volonté féroce de triom­pher. Finalement vain­queur en trois manches après 3h30 de jeu, Rafa a tenté d’ex­pli­quer ce qu’il se passait dans sa tête lorsque le match semblait lui échapper. Une vraie leçon d’abnégation.

« Cela vaut l’effort d’un an »

« Quand vous perdez, vous conti­nuez, il n’y a pas d’autres choix, ou vous lâchez prise et vous êtes sous la douche cinq minutes plus tard. Vous pouvez essayer de vous battre et au moins vous donner une chance. Je me suis dis : ‘d’ac­cord, les choses ne se passent pas très bien, je peux échouer avec la raquette, mais pas avec la tête’. Vous partez ensuite avec la satis­fac­tion d’avoir fait un effort impor­tant, c’est du sport. Vous vous battez même si les choses semblent impos­sibles. Et pour un match que vous gagnez de cette façon, cela vaut l’ef­fort d’un an. »