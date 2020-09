Rafael Nadal a réussi un retour tonitruant face à Pablo Carreno-Busta. L’Espagnol pense qu’il ne peut pas être meilleur que les années précédentes, mais veut au moins atteindre le même niveau.

« De toute évidence, je ne peux pas m’améliorer beaucoup par rapport au passé compte tenu de ce que j’ai fait historiquement dans le tournoi. Je l’ai gagné neuf fois. Quand tu as eu autant de succès dans un tournoi, ce que tu veux, c’est que rien ne change. En dehors de cela, la réalité est qu’il fait plus chaud qu’en mai, bien plus. Les courts sont beaucoup plus rapides, même la nuit. La balle volait beaucoup, elle était plus vivante », a-t-il analysé.

L’objectif est clair pour Rafa. La victoire ou rien.