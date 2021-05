En confé­rence de presse, Rafael Nadal a déjà fait le bilan de sa semaine à Rome très posi­tive : « Je pense que j’ai fait le match que je devais faire. Gagner en deux sets contre un rival comme Opelka est positif pour moi. Être de retour en finale ici à Rome signifie beau­coup pour moi. Ce qui se passe ici n’aura pas un grand impact sur ce qui pour­rait se passer dans quelques semaines. Évidemment, si vous êtes en finale ici, vous voulez la gagner. Rome est l’un des événe­ments les plus impor­tants de notre sport. Pour ce qui est de la prépa­ra­tion de Roland Garros, je pense avoir fait du bon travail. Demain, ce sera une finale très impor­tante et je veux être compé­titif. Je veux jouer un bon match et ensuite nous verrons si je suis victo­rieux » a expliqué le Majorquin avant de préciser : « J’ai passé de nombreuses heures sur la piste et c’est bien. Évidemment, je vais devoir ajuster quelques points, mais il me reste encore deux semaines pour préparer Roland Garros. Pourtant, je ne veux pas parler de Paris. Maintenant, nous sommes à Rome et demain j’aurai l’oc­ca­sion de jouer une grande finale ».