Rafael Nadal a pris une vraie « claqu »e mais il n’en fait pas des tonnes et pense déjà à l’avenir : « C’est une année complètement spéciale, imprévisible. Très probablement maintenant je vais rentrer chez moi. Ici, j’ai fait mon « travail », j’ai réalisé de bonnes choses, d’autres moins. J’ai pu jouer trois matchs de compétition, je me suis battu jusqu’au bout et j’ai fini par perdre. Quand vous abandonnez autant fois votre service, vous ne pouvez pas espérer gagner le match, et c’est quelque chose que je dois absolument corriger. Je sais comment faire. Je vais continuer à travailler, à m’entraîner avec la bonne attitude pour avoir toutes mes chances à Roland-Garros ».