La défaite face à Diego Schwartzman change les plans de Rafael Nadal qui pensait intimement aller plus loin à Rome. Du coup, l’Espagnol doit changer son programme et surtout trouver la bonne méthode pour arriver à Roland-Garros en forme et apaisé : « Mon plan était de jouer demain. Ayant perdu, maintenant nous allons évaluer ce qu’il faut faire. Je suppose que je vais rentrer chez moi, je ne vois plus beaucoup d’autres solutions. C’était une mauvaise « nuit » contre un adversaire qui a joué, le mérite lui revient. Pour moi, je m’en veux de ne pas avoir été bon aux moments clés. Heureusement mon attitude a été correcte jusqu’au bout, j’ai eu des opportunités, mais si vous perdez votre service autant de fois cela ne devient pas difficile, c’est tout simplement impossible de gagner à ce niveau. Il faisait plus humide, la balle n’était pas aussi vive. Physiquement, je peux avoir besoin de concourir et de jouer de longs points continus. Le temps est limité pour se préparer pour Roland-Garros, ce sont des choses qu’il faut prendre pour continuer à être compétitif »