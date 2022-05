En confé­rence de presse à Rome, Rafael Nadal a partagé ses doutes concer­nant son état de forme actuelle. A la ques­tion de savoir s’il avait conservé une partie de la confiance accu­mulée lors du meilleur début de saison de sa carrière, le Majorquin a répondu très honnê­te­ment en imageant sa situa­tion actuelle.

« Non, quand vous passez six semaines sans toucher une raquette et sans pouvoir bouger votre corps…Mon corps est comme une vieille machine. J’ai besoin de temps. Ce n’est pas la même chose quand on a 19 ans que quand on en a 36, et encore plus avec tout ce qui m’est arrivé au cours de ma carrière. Vous devez prendre confiance dans votre corps, dans vos mouve­ments, pour vous sentir à nouveau à l’aise avec votre tennis. Je suis convaincu que je vais encore bien jouer. Peut‐être que cette semaine sera posi­tive, peut‐être pas. Qui sait ? La seule chose qui est sûre, c’est que je vais conti­nuer à essayer afin d’être prêt pour les prochaines semaines », a déclaré Rafa qui affron­tera Francisco Cerundolo ou John Isner pour son entrée en lice mercredi.