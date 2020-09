En conférence de presse, Rafael Nadal était forcément heureux de sa performance. Sur les conditions proposées à Rome et la « bulle », il a avoué que la situation était plutôt étrange : « Nous les joueurs, nous ennuyons un peu, vraiment. Nous devons rester dans le le club et dans la chambre, même s’il est vrai que nous avons aussi une salle à manger. Nous sommes dans les hauteurs d’où vous pouvez voir tout Rome, c’est superbe. Le seul point négatif est que nous avons un hôtel avec une terrasse fantastique et un beau jardin mais nous ne pouvons pas en profiter. Peut-être auraient-ils pu donner aux joueurs un petit « lopin de terre » dans ce jardin pour respirer un peu d’air frais. Heureusement, le club est immense et c’est beau de se promener ici, j’ai découvert des endroits que je n’avais pas vus depuis quinze ans, c’est le point positif ».