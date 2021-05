Rafael Nadal est phéno­ménal. Vainqueur pour la 10e fois du Masters 1000 de Rome (le 36e dans cette caté­gorie en carrière), le Majorquin rentre un peu plus dans légende du jeu et du sport en général. À deux semaines de Roland Garros, il est plus jamais l’ultra favori à sa propre succes­sion avec une 14e coupe des mous­que­taires en ligne de mire. Impensable.

« J’ai eu de la chance à certains moments, en parti­cu­lier contre Shapo (en huitièmes, ndlr). J’ai de mieux en mieux joué ensuite. C’est une semaine très posi­tive. C’était une finale très serrée, déter­minée par les détails, surtout dans les deux premiers sets. À presque 35 ans, remporter ce titre est tout simple­ment incroyable. C’est une sensa­tion incroyable. »