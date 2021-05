Vainqueur d’un duel très accroché face à Jannik Sinner mercredi soir (7–5, 6–4), Rafael Nadal a dû sortir le grand jeu pour se quali­fier en huitièmes de finale. Interrogé à l’issue de la rencontre sur son jeune adver­saire italien, le Majorquin voit déjà grand pour lui.

« Je pense que Jannik est un joueur très complet et qui s’amé­liore sans arrêt. Vous ne pouvez pas toujours voir une amélio­ra­tion du jour au lende­main. Pour voir les amélio­ra­tions des joueurs, il est néces­saire de suivre les tour­nois et, ainsi, vous voyez que leur niveau est de plus en plus élevé. Il a un excellent coup droit et un excellent revers, il a égale­ment un grand cœur, c’est un joueur incroyable. Je crois qu’il aura une sacrée carrière. »