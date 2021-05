Tombé face à Alexander Zverev en quarts de finale, Rafael Nadal a réci­divé contre Novak Djokovic en finale. Le Majorquin a piqué une grosse colère cette fois‐ci. En cause, les lignes clouées. L’homme aux 10 titres à Rome s’était calmé après le match mais a avoué l’avoir très mal vécu…

« Je ne veux pas créer de problème, mais c’est dange­reux. J’étais boule­versé parce que l’autre jour, j’étais sur le point de me blesser grave­ment. Aujourd’hui, c’était pareil. La ligne était plus haute que la terre battue. À grande vitesse et au tennis c’est brutal. Tout peut arriver. J’ai eu la chance de pouvoir lancer ma raquette très vite pour libérer mes mains et éviter un problème. Mais j’étais boule­versé, oui », s’est agacé Rafael Nadal après sa victoire. L’organisation du Masters 1000 romain va sans aucun doute améliorer ses courts avant l’année prochaine…