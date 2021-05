Alors qu’il servait pour le gain du premier set face à Alexander Zverev en quarts de finale à Rome, Rafael Nadal a lour­de­ment chuté à cause d’une ligne mal clouée. Resté au sol pendant plusieurs secondes, on a d’abord eu très peur pour l’Espagnol qui s’est fina­le­ment relevé, couvert de terre. Interrogé sur cette chute en confé­rence de presse, Rafa ne s’est pas montré trop rancu­nier envers l’organisation.

« C’était dange­reux. Plusieurs parties de mon corps me faisaient mal, parce que j’ai des douleurs à diffé­rents endroits. C’était sur une course vers l’avant, mon pied s’est coincé dans la ligne et je me suis cogné le poignet, je me suis quand même fait peur, mais au bout de quelques secondes, j’ai réalisé que ce n’était rien et que je pouvais conti­nuer à jouer », a déclaré un Nadal soulagé de ne pas s’être blessé à deux semaines du début de Roland Garros.