Alors que certains joueurs et obser­va­teurs se plaignent pointent du doigt le nouveau format (plus long) des Masters 1000 et l’exi­gence du circuit, L’Equipe a rapporté une décla­ra­tion forte de Rafael Nadal à ce sujet.

« J’ai manqué beau­coup de tour­nois impor­tants à cause des bles­sures. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre de cela, vous acceptez ce qui se passe. Il y a les joueurs qui veulent gagner de l’argent, les tour­nois qui veulent gagner de l’argent. Ensuite, c’est tout le cycle qui se met en place. Nous accep­tons ce rôle. Il n’y a pas de drame. Le tournoi survivra même sans Carlos et Jannik (forfait à Rome en raisons de bles­sures, ndlr) qui sont des joueurs très impor­tants pour n’im­porte quel événe­ment, n’im­porte quel tournoi aujourd’hui. »