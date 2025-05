Invité du The Changeover Podcast, Nick Kyrgios n’en démord pas sur le cas de Sinner. Et ses trois mois de suspen­sion avant son retour à la compé­ti­tion au Masters 1000 de Rome n’ont visi­ble­ment pas suffit au joueur Australien.

Más de Kyrgios contra Sinner 👀



🗣 « Es el N°1 uno del mundo. ¿Crees que no lo sabía ? ¿Crees que ese nivel de inge­nuidad va a existir siendo el número uno del mundo ? Estos tipos son muy dili­gentes, ni siquiera toman un trago de alcohol. ¿Y van a actuar como si no lo supieran ? » https://t.co/Ff38i77Gl9 pic.twitter.com/Pc3Jyxo04u — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 18, 2025

« Il paie des centaines de milliers de dollars à cette personne et lui accorde toute sa confiance. Les joueurs de tennis comme Sinner sont très stricts et très profes­sion­nels, ils ne boivent même pas une gorgée d’al­cool et prennent le plus grand soin d’eux‐mêmes. Suis‐je censé croire qu’il ne savait rien de la situa­tion du physio ? Allons… »