Les sorties de Nicola Pietrangeli dans la presse sont souvent ambi­guës, surtout celles concer­nant Jannik Sinner.

La dernière en date va clai­re­ment dans ce sens alors que la légende du tennis italien, désor­mais âgé de 91 ans, estime que la Sinner Mania pour­rait rapi­de­ment s’es­souf­fler en cas de petit coup de mou de ce dernier.

« Il possède un carac­tère semi‐allemand et ne ressent pas la pres­sion, même s’il n’a que 23 ans. Nous parlons du joueur de tennis qui est, à juste titre, numéro un mondial, mais je crains que s’il perd trois matches d’af­filée, l’ido­lâ­trie à son égard ne s’ar­rête. L’Italien, en général, est malheu­reu­se­ment un fan et non un sportif », a déclaré le double vain­queur de Roland‐Garros dans des propos rapportés par FanPage.