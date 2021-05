Nishikori – Fognini était l’un des matchs du 1er tour les plus allé­chants à Rome. Le Japonais s’en est le mieux sorti et s’est imposé 6–3, 6–4. En confé­rence de presse après sa victoire, Nishikori a avoué qu’il s’at­ten­dait à une plus forte adversité.

« Je suis désolé de le dire, mais aujourd’hui, Fabio Fognini était loin de son meilleur niveau. Il manquait plus que d’ha­bi­tude. Il peut faire beau­coup mieux. »

Que Kei Nishikori se rassure, Pablo Carreno‐Busta, vain­queur de Laslo Djere, devrait lui faire moins de cadeaux au prochain tour.