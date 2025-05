Lors d’un entre­tien accordé à FanPage.it, Renzo Furlan, entraî­neur fraî­che­ment séparé de Jasmine Paolini, a profité du retour de Jannik Sinner à l’en­traî­ne­ment et prochai­ne­ment à la compé­ti­tion pour exposer son avis sur le joueur Italien.

Si l’an­cien 19e mondial ne souhaite pas s’avancer sur ses poten­tiels résul­tats dans la capi­tale italienne, du fait de leur carac­tère impré­vi­sible, Furlan est toute­fois revenu sur la pause impro­visée du numéro un mondial et sur les possibles impacts sur sa santé mentale.

« Ces joueurs ont telle­ment de qualité et d’envie de jouer qu’ils font ce qu’ils font parce qu’ils aiment le tennis, qui est leur vie. Il y a des moments où le stress devient diffi­cile à gérer, comme la pres­sion. N’oublions pas que Jannik a joué quatre mois et demi sans que personne ne sache qu’il avait été contrôlé positif et qu’il a continué à jouer. Il a gagné Cincinnati en se levant à 4 heures du matin pour assister à l’au­dience qui aurait pu ruiner sa carrière. Au lieu de cela, il a été disculpé plus tard et a même remporté l’US Open. Puis il est retourné dans la tour­mente de l’appel de l’AMA. Il a passé des mois et des mois motivé pour finir numéro un, gagner et être à son meilleur, mais de l’autre côté avec un couperet qu’il pensait avoir résolu et au lieu de cela, il s’est repré­senté lui‐même. C’est une inconnue, même s’il était inno­cent. Il suffi­sait de lire les cartes et de savoir que Jannik Sinner est une personne extraordinaire. »