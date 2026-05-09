Battu en trois sets par le qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a préféré retenir le positif en confé­rence de presse.

« Je ne pense pas avoir si mal joué, honnê­te­ment. Bon, le deuxième set est à oublier, évidem­ment, vu comment je me sentais sur le court. Mais le premier et le troi­sième étaient bons. Ça allait. Ça a été un beau combat au final. Évidemment, je vois ce qui me manque. Un demi‐pas de retard. Je ne suis clai­re­ment pas là où je voudrais être pour atteindre le plus haut niveau, pour riva­liser au plus haut niveau et pour pouvoir aller loin. Au final, il faut jouer. Il faut bien commencer quelque part. Je voulais reprendre plus tôt, mais je n’ai pas pu. Donc oui, c’est comme ça. La situa­tion est ce qu’elle est. Il faut juste s’y adapter et en tirer le meilleur parti. Je m’entraîne dur. Je m’entraîne autant que mon corps me le permet. Ensuite, ce qui se passe sur le court, c’est vrai­ment imprévisible. »

Le Serbe a désor­mais deux semaines pour préparer au mieux Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).