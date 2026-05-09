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Novak Djokovic, battu pour son retour : « Vu comment je me sentais sur le court, le deuxième set est à oublier. Mais honnê­te­ment, je ne pense pas avoir si mal joué »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en trois sets par le qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a préféré retenir le positif en confé­rence de presse.

« Je ne pense pas avoir si mal joué, honnê­te­ment. Bon, le deuxième set est à oublier, évidem­ment, vu comment je me sentais sur le court. Mais le premier et le troi­sième étaient bons. Ça allait. Ça a été un beau combat au final. Évidemment, je vois ce qui me manque. Un demi‐pas de retard. Je ne suis clai­re­ment pas là où je voudrais être pour atteindre le plus haut niveau, pour riva­liser au plus haut niveau et pour pouvoir aller loin. Au final, il faut jouer. Il faut bien commencer quelque part. Je voulais reprendre plus tôt, mais je n’ai pas pu. Donc oui, c’est comme ça. La situa­tion est ce qu’elle est. Il faut juste s’y adapter et en tirer le meilleur parti. Je m’entraîne dur. Je m’entraîne autant que mon corps me le permet. Ensuite, ce qui se passe sur le court, c’est vrai­ment imprévisible. »

Le Serbe a désor­mais deux semaines pour préparer au mieux Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Publié le samedi 9 mai 2026 à 12:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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