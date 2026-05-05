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Novak Djokovic fait le show, mais l’es­sen­tiel va vite arriver

Par
Jean Muller
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Les images de Djokovic à son arrivée sur le central pour son entraî­ne­ment résument à elles seules les enjeux de sa présence à Rome.

Le forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros est un vrai coup dur et il faut abso­lu­ment que Nole puisse faire encore rêver les fans pour que le suspense du côté de la Porte d’Auteuil soit encore d’actualité.

Dans le cas contraire, l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros pour­rait être un « four » surtout si Jannik Sinner main­tient ce niveau de jeu. On ne lui souhaite pas l’in­verse mais on aime­rait juste qu’il y ait un peu plus d’adversité.

Pour Nole, on va vite en savoir plus sur son état de forme d’au­tant que le tirage au sort à Rome a été clément.

Publié le mardi 5 mai 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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