Les images de Djokovic à son arrivée sur le central pour son entraî­ne­ment résument à elles seules les enjeux de sa présence à Rome.

Le forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros est un vrai coup dur et il faut abso­lu­ment que Nole puisse faire encore rêver les fans pour que le suspense du côté de la Porte d’Auteuil soit encore d’actualité.

Dans le cas contraire, l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros pour­rait être un « four » surtout si Jannik Sinner main­tient ce niveau de jeu. On ne lui souhaite pas l’in­verse mais on aime­rait juste qu’il y ait un peu plus d’adversité.

Pour Nole, on va vite en savoir plus sur son état de forme d’au­tant que le tirage au sort à Rome a été clément.