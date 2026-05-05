Les images de Djokovic à son arrivée sur le central pour son entraînement résument à elles seules les enjeux de sa présence à Rome.
Le forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros est un vrai coup dur et il faut absolument que Nole puisse faire encore rêver les fans pour que le suspense du côté de la Porte d’Auteuil soit encore d’actualité.
Dans le cas contraire, l’édition 2026 de Roland‐Garros pourrait être un « four » surtout si Jannik Sinner maintient ce niveau de jeu. On ne lui souhaite pas l’inverse mais on aimerait juste qu’il y ait un peu plus d’adversité.
Ever the entertainer 🕺@DjokerNole giving his Roman fans a show !#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/JgDRWUDkcd— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 4, 2026
Pour Nole, on va vite en savoir plus sur son état de forme d’autant que le tirage au sort à Rome a été clément.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 11:52