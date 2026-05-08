La tension monte entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff ou Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, ont même laissé entendre qu’un boycott du tournoi pari­sien pour­rait être envi­sagé si les négo­cia­tions n’aboutissaient pas.

Interrogé sur ces décla­ra­tions en confé­rence de presse à Rome, où il affron­tera le Croate Dino Prizmic (79e mondial) pour son retour à la compé­ti­tion, Novak Djokovic s’est réjoui que le sujet revienne sur la table.

Q. Jannik disait que dans d’autres sports, si les meilleurs joueurs s’exprimaient sur ces sujets, ils seraient écoutés beau­coup plus rapi­de­ment. D’après votre expé­rience, à quel point est‐ce diffi­cile dans le tennis, étant donné qu’avec les tour­nois du Grand Chelem, vous avez affaire à quatre entités diffé­rentes et de nombreuses instances diri­geantes ? En quoi cela rend‐il la tâche plus diffi­cile ?

NOVAK DJOKOVIC : Comme je l’ai dit, ce n’est pas la première fois qu’on me pose ces ques­tions. Je sais que c’est un sujet brûlant en ce moment, et que vous voulez en parler. Mais si vous repensez à bon nombre de mes confé­rences de presse, vous verrez à quel point j’ai abordé ce sujet en détail et en profon­deur. Ce n’est pas un sujet nouveau. Cela dure depuis de très nombreuses années. Parfois, ça devient un peu plus inté­res­sant aux yeux du public ou vous nous posez des ques­tions là‐dessus, parfois non. Ça varie vrai­ment. C’est le moment d’en parler. J’apprécie le fait qu’il y ait davan­tage de discus­sions à ce sujet. Globalement, ça ne va pas. C’est la raison pour laquelle j’ai cofondé l’association des joueurs, la PTPA. C’était ma façon de cher­cher une solu­tion plus profonde et plus signi­fi­ca­tive, un peu en dehors du système, car le système est conçu de telle manière qu’il ne profite tout simple­ment pas à tous les joueurs de tennis.