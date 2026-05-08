La tension monte entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff ou Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, ont même laissé entendre qu’un boycott du tournoi parisien pourrait être envisagé si les négociations n’aboutissaient pas.
Interrogé sur ces déclarations en conférence de presse à Rome, où il affrontera le Croate Dino Prizmic (79e mondial) pour son retour à la compétition, Novak Djokovic s’est réjoui que le sujet revienne sur la table.
Q. Jannik disait que dans d’autres sports, si les meilleurs joueurs s’exprimaient sur ces sujets, ils seraient écoutés beaucoup plus rapidement. D’après votre expérience, à quel point est‐ce difficile dans le tennis, étant donné qu’avec les tournois du Grand Chelem, vous avez affaire à quatre entités différentes et de nombreuses instances dirigeantes ? En quoi cela rend‐il la tâche plus difficile ?
NOVAK DJOKOVIC : Comme je l’ai dit, ce n’est pas la première fois qu’on me pose ces questions. Je sais que c’est un sujet brûlant en ce moment, et que vous voulez en parler. Mais si vous repensez à bon nombre de mes conférences de presse, vous verrez à quel point j’ai abordé ce sujet en détail et en profondeur. Ce n’est pas un sujet nouveau. Cela dure depuis de très nombreuses années. Parfois, ça devient un peu plus intéressant aux yeux du public ou vous nous posez des questions là‐dessus, parfois non. Ça varie vraiment. C’est le moment d’en parler. J’apprécie le fait qu’il y ait davantage de discussions à ce sujet. Globalement, ça ne va pas. C’est la raison pour laquelle j’ai cofondé l’association des joueurs, la PTPA. C’était ma façon de chercher une solution plus profonde et plus significative, un peu en dehors du système, car le système est conçu de telle manière qu’il ne profite tout simplement pas à tous les joueurs de tennis.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 12:17