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Novak Djokovic : « Je sais que c’est un sujet brûlant en ce moment, et que vous voulez en parler »

Par
Baptiste Mulatier
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La tension monte entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff ou Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem. 

Après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, ont même laissé entendre qu’un boycott du tournoi pari­sien pour­rait être envi­sagé si les négo­cia­tions n’aboutissaient pas.

Interrogé sur ces décla­ra­tions en confé­rence de presse à Rome, où il affron­tera le Croate Dino Prizmic (79e mondial) pour son retour à la compé­ti­tion, Novak Djokovic s’est réjoui que le sujet revienne sur la table. 

Q. Jannik disait que dans d’autres sports, si les meilleurs joueurs s’exprimaient sur ces sujets, ils seraient écoutés beau­coup plus rapi­de­ment. D’après votre expé­rience, à quel point est‐ce diffi­cile dans le tennis, étant donné qu’avec les tour­nois du Grand Chelem, vous avez affaire à quatre entités diffé­rentes et de nombreuses instances diri­geantes ? En quoi cela rend‐il la tâche plus diffi­cile ?
NOVAK DJOKOVIC : Comme je l’ai dit, ce n’est pas la première fois qu’on me pose ces ques­tions. Je sais que c’est un sujet brûlant en ce moment, et que vous voulez en parler. Mais si vous repensez à bon nombre de mes confé­rences de presse, vous verrez à quel point j’ai abordé ce sujet en détail et en profon­deur. Ce n’est pas un sujet nouveau. Cela dure depuis de très nombreuses années. Parfois, ça devient un peu plus inté­res­sant aux yeux du public ou vous nous posez des ques­tions là‐dessus, parfois non. Ça varie vrai­ment. C’est le moment d’en parler. J’apprécie le fait qu’il y ait davan­tage de discus­sions à ce sujet. Globalement, ça ne va pas. C’est la raison pour laquelle j’ai cofondé l’association des joueurs, la PTPA. C’était ma façon de cher­cher une solu­tion plus profonde et plus signi­fi­ca­tive, un peu en dehors du système, car le système est conçu de telle manière qu’il ne profite tout simple­ment pas à tous les joueurs de tennis.

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 12:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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