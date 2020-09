Les huitièmes de finale ont lieu ce vendredi à Rome.

Rafael Nadal et Novak Djokovic sont de retour. Rien que pour ça, la journée s’annonce belle à Rome. Mais ce n’est pas tout. Le Français Ugo Humbert affronte Denis Shapovalov, Matteo Berrettini, qui nourrit de grandes ambitions dans sa ville, affronte un compatriote.

Simona Halep et Victoria Azarenka vont aussi tenter de se qualifier pour les quarts. Et enfin, plusieurs chocs sont à surveiller de très près : Dimitrov – Sinner, Ruud vs Cilic ou encore Schwartzman – Hurkacz.

Court central

A partir de 11h

M.Berrettini (ITA,4) vs S.Travaglia (ITA)

Pas avant 13h

S.Halep (ROU,1) vs D.Yastremska (UKR)

N.Djokovic (SRB,1) vs F.Krajinovic (SRB)

Pas avant 19h

D.Lajovic (SRB) vs R.Nadal (ESP,2)

P.Hercog (SLO) vs M.Vondrousova (CZE,12)

Court Pietrangeli

A partir de 11h

A.Blinkova (RUS) vs K.Pliskova (CZE,2)

U.Humbert (FRA) vs D.Shapovalov (CAN,12)

G.Muguruza (ESP,9) vs J.Konta (GBR,7)

Pas avant 17h

L.Musetti (ITA) vs D.Koepfer (GER)

Pas avant 19h

S.Kuznetsova (RUS) vs E.Svitolina (UKR,4)

Court Grand Stand Arena

A partir de 11h

G.Dimitrov (BUL,15) vs J.Sinner (ITA)

Pas avant 14h

C.Ruud (NOR) vs M.Cilic (CRO)

V.Azarenka (BLR) vs D.Kasatkina (RUS)

D.Schwartzman (ARG,8) vs H.Hurkacz (POL)

Court 1

A partir de 11h

D.Kovinic (MNE) vs E.Mertens (BEL,11)

E.Rybakina (KAZ,10) vs Y.Putintseva (KAZ)