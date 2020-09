Un peu plus de six mois plus tard, Gaël Monfils fait son grand retour en compétition ce jeudi à Rome. Il affronte l’Allemand Koepfer, un adversaire à sa portée, idéal pour monter en puissance. Il n’est pas le seul français en lice car Ugo Humbert sera opposé à l’Italien Fabio Fognini sur le central.

A noter également que Denis Shapovalov, Milos Raonic et Diego Schwartzman jouent aujourd’hui.

Dans le tableau féminin, le match entre Garbine Muguruza et Cori Gauff peut être très intéressant.

Court central

A partir de 11h

P.Martinez (ESP) vs D. Shapovalov (CAN,12)

G.Muguruza (ESP,9) vs C.Gauff (USA)

F.Fognini (ITA,7) vs U.Humbert (FRA)

Pas avant 19h

S.Kenin (USA,3) vs V.Azarenka (BLR)

L.Musetti (ITA) vs K.Nishikori (JPN)

Court Pietrangeli

A partir de 11h

A.Kontaveit (EST,14) vs S.Kuznetsova (RUS)

M.Raonic (CAN,13) vs D.Lajovic (SRB)

K.Bertens (NED,5) vs P.Hercog (SLO)

Pas avant 19h

D.Koepfer (GER) vs G.Monfils (FRA,5)

Court Grand Stand Arena

A partir de 11h

D.Schwartzman (ARG,8) vs J.Millman (AUS)

Y.Putintseva (KAZ) vs P.Martic (CRO,8)

H.Hurkacz (POL) vs A.Rublev (RUS,9)

C.Ruud (NOR) vs L.Sonego (ITA)

Court 1

A partir de 11h

D.Kasatkina (RUS) vs K.Siniakova (CZE)

A.Rus (NED) vs M.Vondousova (CZE,12)