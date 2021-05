Reilly Opelka est dans le dernier carré d’un Masters 1000 sur terre battue ! Il n’y a pas quelque chose qui cloche ?

On peut se le demander sauf si on regarde les matchs où il fait preuve d’un vrai réalisme. Un réalisme qui peut s’ap­puyer sur un service toujours aussi terri­fiant surtout quand son kick monte à plus de deux mètres.

Delbonis en a fait les frais ce vendredi et s’in­cline donc en deux manches : 5–7, 6–7(2) après 1h45 de jeu. En demi‐finales, il sera opposé au vain­queur du match entre Alexander Zverev et Rafael Nadal.

Une fois de plus, atten­tion à Reilly…