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Oubliez Federer, Nadal et Djokovic – Sinner est désor­mais seul au monde

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

C’était à prévoir et c’est désor­mais officiel.

Suite à sa victoire contre Andrey Rublev en quarts de finale du Masters 1000 de Rome ce jeudi, Jannik Sinner est devenu le joueur avec la plus longue série de victoires dans cette caté­gorie de tournoi (32 succès d’affilée).

Il dépos­sède ainsi Novak Djokovic (31) de son record et relègue Roger Federer (29) et Rafael Nadal (23) très loin au classement. 

Un record qui n’est pas à prendre à la légère d’au­tant plus quand on sait que le numéro 1 mondial visera un sixième sacre de suite en Masters 1000 en cas de victoire demain (vendredi) en demi‐finales, contre Landaluce ou Medvedev. 

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 15:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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