C’était à prévoir et c’est désor­mais officiel.

Suite à sa victoire contre Andrey Rublev en quarts de finale du Masters 1000 de Rome ce jeudi, Jannik Sinner est devenu le joueur avec la plus longue série de victoires dans cette caté­gorie de tournoi (32 succès d’affilée).

Il dépos­sède ainsi Novak Djokovic (31) de son record et relègue Roger Federer (29) et Rafael Nadal (23) très loin au classement.

📊 Jannik Sinner 🇮🇹 bat le RECORD de la plus longue série de victoires en Masters 1000 :

🇮🇹 Jannik Sinner – 32 👑

🇷🇸 Novak Djokovic – 31

🇷🇸 Novak Djokovic – 30

🇨🇭 Roger Federer – 29

🇷🇸 Novak Djokovic – 23

🇪🇸 Rafael Nadal – 23

🇷🇸 Novak Djokovic – 22



📸 EPA / MAXPPP pic.twitter.com/Gbpjc1PTAv — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 14, 2026

Un record qui n’est pas à prendre à la légère d’au­tant plus quand on sait que le numéro 1 mondial visera un sixième sacre de suite en Masters 1000 en cas de victoire demain (vendredi) en demi‐finales, contre Landaluce ou Medvedev.