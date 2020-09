Déjà plus qu’agacé par une programmation discutable, Benoit Paire n’était pas vraiment dans des bonnes dispositions avant d’affronter l’espoir italien Jannik Sinner, classé 80ème mondial. Au final, il n’y a pas eu de match puisque le Français n’a jamais été à son aise. Il s’incline 6-2 6-1. Depuis que le tour a repris, Benoit Paire a perdu au 1er tour à Cincinnati face à Coric. Il n’a pas pu jouer l’US Open à cause d’un test positif au Covid-19. Enfin, il vient donc de prendre une correction au 1er tour de Rome. On peut pas dire que Benoit soit dans une bonne spirale. On lui souhaite de se refaire vite une santé car l’an dernier il nous avait régalé à Roland-Garros.