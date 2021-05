Benoit Paire s’est exprimé après sa défaite à Rome. Il a notam­ment expliqué qu’il « profi­tait » du sytème, qu’il était 35ème etc, des mots qui vont encore faire jaser.

L’autre infor­ma­tion c’est que Benoit a décidé de se faire vacciner derniè­re­ment et que cela l’avait peut‐être gêné ce matin comme il l’a expliqué à nos confères de l’Equipe : « Je me suis fait vacciner il y a deux jours et j’avais demandé à jouer le plus tard possible parce que je ne pouvais arriver que hier soir (dimanche à 22h). Au final, on me met aujourd’hui (lundi) à dix heures du matin, je n’ai même pas pu taper la balle une seule fois ici, je n’ai pas pu m’en­traîner les derniers jours. Ce n’est pas grave mais j’ai encore un peu mal à ma piqûre du vaccin, c’est un peu lourd pour lever le bras. Je le savais. J’ai fait ce que j’ai pu. Le résultat n’est pas le plus impor­tant, l’im­por­tant est d’avoir passé un peu de temps sur le court. »