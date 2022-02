Ancien 4e joueur mondial et vain­queur de Roland‐Garros en 1976, l’Italien Adriano Panatta, dans des propos rapportés par Sportskeeda, s’est prononcé contre une parti­ci­pa­tion de Novak Djokovic au Masters 1000 de Rome, du 8 au 15 mai prochain, alors que les respon­sables poli­tiques eux‐mêmes ne sont même pas en accord sur la ques­tion.

La légende du tennis trans­alpin va même plus loin en esti­mant que la présence du numéro 1 mondial dans la capi­tale italienne serait « inac­cep­table » tout en rappe­lant que le Masters 1000 romain pour­rait large­ment se passer de lui.

« Mes opinions person­nelles sur Djokovic ne changent pas et je le répète encore main­te­nant : Pour moi, soit il se fait vacciner, soit il ferait mieux de rester à la maison. Évidemment, ce n’est pas moi qui décide. Mais le règle­ment du tournoi doit être conforme aux lois et décrets italiens. Si la loi le permet, alors il peut jouer. Je crois que la loi doit être la même pour tous. Autoriser sa parti­ci­pa­tion, au contraire, créerai de plus en plus de confu­sion en donnant un mauvais message. Je trou­verai sa présence inac­cep­table. Cet argu­ment, malgré la perti­nence publique du joueur, n’a aucun fonde­ment et je ne m’en soucie plus. L’Open d’Australie, par exemple, a été un grand tournoi même sans lui, et il en va de même pour les Internationaux de Rome, qui obtien­draient un grand succès même en son absence. Donc, je ne pense pas qu’il soit essen­tiel d’en parler. »