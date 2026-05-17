S’il bat Casper Ruud en finale à Rome, et enre­gistre ainsi une 29e victoire d’af­filée, Jannik Sinner deviendra le plus jeune joueur de l’his­toire à avoir gagner tous les Masters 1000.

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, l’Italien Adriano Panatta, a estimé que son compa­triote pouvait battre tous les records du tennis sauf un…

« Tous les joueurs ont des points faibles, lui n’en a pas beau­coup. Quand il rentre sur le court, il va imposer son jeu, seul Alcaraz peut le contra­rier, les autres sont tous loin de leur niveau. Mais Alcaraz a des fois des passages à vide, Sinner c’est rare qu’il ait des passages à vides. Je pense que le seul record qu’il lui sera très diffi­cile à aller cher­cher, voire impos­sible, c’est de gagner 14 fois Roland Garros comme Nadal. Je l’ai gagné une seule fois seule­ment et je sais que c’est diffi­cile. Alors le gagner 14 fois comme Nadal, ce n’est pas humain. »