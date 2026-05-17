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Panatta : « Je pense que pour Sinner, le seul record qui sera très diffi­cile à aller cher­cher, voire impos­sible, c’est de gagner 14 fois Roland‐Garros comme Nadal »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il bat Casper Ruud en finale à Rome, et enre­gistre ainsi une 29e victoire d’af­filée, Jannik Sinner deviendra le plus jeune joueur de l’his­toire à avoir gagner tous les Masters 1000. 

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, l’Italien Adriano Panatta, a estimé que son compa­triote pouvait battre tous les records du tennis sauf un… 

« Tous les joueurs ont des points faibles, lui n’en a pas beau­coup. Quand il rentre sur le court, il va imposer son jeu, seul Alcaraz peut le contra­rier, les autres sont tous loin de leur niveau. Mais Alcaraz a des fois des passages à vide, Sinner c’est rare qu’il ait des passages à vides. Je pense que le seul record qu’il lui sera très diffi­cile à aller cher­cher, voire impos­sible, c’est de gagner 14 fois Roland Garros comme Nadal. Je l’ai gagné une seule fois seule­ment et je sais que c’est diffi­cile. Alors le gagner 14 fois comme Nadal, ce n’est pas humain. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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