S’il bat Casper Ruud en finale à Rome, et enregistre ainsi une 29e victoire d’affilée, Jannik Sinner deviendra le plus jeune joueur de l’histoire à avoir gagner tous les Masters 1000.
Lors d’une interview accordée à L’Equipe, le vainqueur de Roland‐Garros 1976, l’Italien Adriano Panatta, a estimé que son compatriote pouvait battre tous les records du tennis sauf un…
« Tous les joueurs ont des points faibles, lui n’en a pas beaucoup. Quand il rentre sur le court, il va imposer son jeu, seul Alcaraz peut le contrarier, les autres sont tous loin de leur niveau. Mais Alcaraz a des fois des passages à vide, Sinner c’est rare qu’il ait des passages à vides. Je pense que le seul record qu’il lui sera très difficile à aller chercher, voire impossible, c’est de gagner 14 fois Roland Garros comme Nadal. Je l’ai gagné une seule fois seulement et je sais que c’est difficile. Alors le gagner 14 fois comme Nadal, ce n’est pas humain. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 10:58