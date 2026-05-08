Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a évoqué d’abord tenté de tran­cher entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avant d’évo­quer la person­na­lité des deux monstres du tennis actuel.

« Nous voyons Sinner comme quelqu’un de dévoué, orga­nisé, précis. Il doit être heureux pour être ainsi. Sinon, ce serait un saint, ou un martyr. Alcaraz, en revanche, c’est diffé­rent. Ferrero avait imaginé la perfec­tion pour Carlos, mais cela lui était trop étroit et il s’est rebellé. Borg était‐il heureux quand il gagnait à répé­ti­tion à Paris et à Wimbledon ? Je ne sais pas. Je sais qu’il a arrêté à 26 ans. »