Lors d’une interview accordée au Corriere della Serra, le vainqueur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a évoqué d’abord tenté de trancher entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avant d’évoquer la personnalité des deux monstres du tennis actuel.
« Nous voyons Sinner comme quelqu’un de dévoué, organisé, précis. Il doit être heureux pour être ainsi. Sinon, ce serait un saint, ou un martyr. Alcaraz, en revanche, c’est différent. Ferrero avait imaginé la perfection pour Carlos, mais cela lui était trop étroit et il s’est rebellé. Borg était‐il heureux quand il gagnait à répétition à Paris et à Wimbledon ? Je ne sais pas. Je sais qu’il a arrêté à 26 ans. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 14:42