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Panatta : « Nous voyons Sinner comme quelqu’un de dévoué, orga­nisé, précis. Mais il doit être heureux pour être ainsi, sinon, ce serait un saint, ou un martyr »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a évoqué d’abord tenté de tran­cher entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avant d’évo­quer la person­na­lité des deux monstres du tennis actuel. 

« Nous voyons Sinner comme quelqu’un de dévoué, orga­nisé, précis. Il doit être heureux pour être ainsi. Sinon, ce serait un saint, ou un martyr. Alcaraz, en revanche, c’est diffé­rent. Ferrero avait imaginé la perfec­tion pour Carlos, mais cela lui était trop étroit et il s’est rebellé. Borg était‐il heureux quand il gagnait à répé­ti­tion à Paris et à Wimbledon ? Je ne sais pas. Je sais qu’il a arrêté à 26 ans. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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