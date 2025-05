Le cham­pion de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, s’est exprimé après la victoire de Jannik Sinner au Masters 1000 de Rome, pour son retour de suspension.

Et comme souvent, l’Italien n’a épargné personne lors du nouvel épisode de « La dome­nica spor­tiva ». Si Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti s’en sortent bien, Alexander Zverev, Casper Ruud et Alex De Minaur en ont pris pour leur grade.

« Sinner a deux concur­rents à Rome. L’un est Carlos Alcaraz et l’autre Lorenzo Musetti. Le problème de l’Espagnol est qu’il joue trop bien au tennis et qu’il veut toujours s’ex­primer au maximum, qu’il veut en faire trop. Il doit comprendre que les matches doivent aussi être gérés. Musetti est un joueur de tennis qui lui est très proche et qui, à mon avis, pour­rait bientôt devenir le vrai rival de Jannik, ayant un jeu très varié. Je dis cela parce que les diffé­rents Zverev, Ruud perdent avant même d’en­trer sur le court contre Sinner, De Minaur de même. Ils prennent d’abord une douche parce qu’ils ont déjà perdu. »