Sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz est un joueur apprécié des fans. La plupart du temps, les fans se rangent derrière le numéro trois mondial, lors de ses matchs. Ce vendredi, la donne devrait être bien différente.

Opposé à Lorenzo Musetti en demi‐finale du Masters 1000 de Rome, les tifosis italiens pous­se­ront pour leur cham­pion, dans l’es­poir de voir une finale 100 % trans­al­pine, avec Jannik Sinner.

Pour Paolo Bertolucci, ce facteur pour­rait pencher en faveur du 9e joueur mondial. Pas habitué à cette situa­tion, la gestion des émotions du quadruple cham­pion en Grand Chelem sera à surveiller de près.

« Bien sûr qu’il peut gagner, il en reste quatre et je ne pense pas que Paul puisse aller jusqu’au bout. Musetti est un joueur qui a élevé son niveau de façon effrayante, on l’a vu en finale à Monte‐Carlo contre Alcaraz, un match joué à armes égales avec l’Espagnol. Certes, Carlos a plus d’ex­pé­rience, mais il est aussi incons­tant. Voyons si Alcaraz sera capable de gérer la pres­sion d’un match à l’ex­té­rieur avec tout le public de Rome contre lui. Il sera certai­ne­ment un peu affecté. Tout peut arriver, ce sera certai­ne­ment un match à savourer et le résultat n’est en aucun cas joué d’avance », estime le 12e joueur mondial, dans un entre­tien accordé au Corriere dello Sport.