Les paris spor­tifs peuvent être un excellent moyen de rajouter du piment dans son rapport au sport. Pour autant, ils peuvent aussi conduire à de nombreuses dérives. Aujourd’hui, observer des joueurs et joueuses partager un échan­tillon de la haine qu’ils subissent sur leurs réseaux sociaux, après des défaites, est devenu banale malheureusement.

Parfois, la réac­tion des parieurs frus­trés dépasse l’en­ten­de­ment. Ils en viennent à copieu­se­ment insulter les athlètes du circuit. Conscient du problème, Paolo Lorenzi, direc­teur du Masters 1000 de Rome, a décidé de taper du poing sur la table, en promet­tant une tolé­rance zéro sur ce type de comportements.

« Le phéno­mène des parieurs “live” sur les courts de tennis, comme sur d’autres sites de compé­ti­tion dans d’autres sports, est depuis long­temps suivi par notre Fédération avec la plus grande atten­tion. Étant donné que, bien entendu, l’ac­ti­vité de pari est auto­risée à toute personne adulte dans les condi­tions prévues par la loi, nous trou­vons tout simple­ment inac­cep­table que cette acti­vité ait un quel­conque point de contact avec les paris compé­ti­tifs. C’est pour­quoi notre Fédération conti­nuera à mettre en œuvre les contrôles déjà en place, en appor­tant tout son soutien à la police et à l’ATP afin que des épisodes tels que ceux qui ont été rapportés ne se repro­duisent plus. En même temps, la FITP veillera à ce que les personnes iden­ti­fiées comme respon­sables d’ac­ti­vités pertur­ba­trices ne remettent plus jamais les pieds dans une instal­la­tion accueillant un événe­ment fédéral », a déclaré l’an­cien 33e joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.