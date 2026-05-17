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Patrick Mouratoglou sur Jannik Sinner, opposé à Casper Ruud en finale : « Il devra en finir rapi­de­ment, sinon il pour­rait se retrouver en difficulté »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Alors que Jannik Sinner doit affronter dans quelques minutes Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Rome, Patrick Mouratoglou a tenu à analyser cette rencontre au sommet sur ses réseaux sociaux.

Et pour l’en­traî­neur fran­çais, la fatigue accu­mulée par le numéro 1 mondial pour­rait avoir un réel impact. 

« Jannik est fatigué. Il a disputé telle­ment de matchs cette année. Je pense égale­ment qu’il a dû composer avec des bles­sures mineures cette semaine. Il devra en finir rapi­de­ment, sinon il pour­rait se retrouver en diffi­culté. Cela dit, Sinner dispose d’un net avan­tage psycho­lo­gique : les deux dernières rencontres entre lui et Ruud ont été extrê­me­ment déséqui­li­brées – 6–2, 6–1 en 2024, et 6–1, 6–0 à Rome l’année dernière. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 14:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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