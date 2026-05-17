Alors que Jannik Sinner doit affronter dans quelques minutes Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Rome, Patrick Mouratoglou a tenu à analyser cette rencontre au sommet sur ses réseaux sociaux.

Et pour l’en­traî­neur fran­çais, la fatigue accu­mulée par le numéro 1 mondial pour­rait avoir un réel impact.

« Jannik est fatigué. Il a disputé telle­ment de matchs cette année. Je pense égale­ment qu’il a dû composer avec des bles­sures mineures cette semaine. Il devra en finir rapi­de­ment, sinon il pour­rait se retrouver en diffi­culté. Cela dit, Sinner dispose d’un net avan­tage psycho­lo­gique : les deux dernières rencontres entre lui et Ruud ont été extrê­me­ment déséqui­li­brées – 6–2, 6–1 en 2024, et 6–1, 6–0 à Rome l’année dernière. »