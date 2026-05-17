Alors que Jannik Sinner doit affronter dans quelques minutes Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Rome, Patrick Mouratoglou a tenu à analyser cette rencontre au sommet sur ses réseaux sociaux.
Et pour l’entraîneur français, la fatigue accumulée par le numéro 1 mondial pourrait avoir un réel impact.
« Jannik est fatigué. Il a disputé tellement de matchs cette année. Je pense également qu’il a dû composer avec des blessures mineures cette semaine. Il devra en finir rapidement, sinon il pourrait se retrouver en difficulté. Cela dit, Sinner dispose d’un net avantage psychologique : les deux dernières rencontres entre lui et Ruud ont été extrêmement déséquilibrées – 6–2, 6–1 en 2024, et 6–1, 6–0 à Rome l’année dernière. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 14:16