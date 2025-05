Après un premier set très disputé, Carlos Alcaraz a écœuré Jannik Sinner pour s’of­frir une fin de match plus tran­quille, en finale du Masters 1000 de Rome (7−6, 6–1). Ce dimanche, il s’ad­ju­geait son septième succès dans la caté­gorie, et envoyait surtout un message à la concur­rence, pour la défense de son titre à Roland‐Garros.

Une perfor­mance pas passée inaperçue pour Paul McNamee. Selon l’an­cien numéro un mondial en double, le match délivré par le quadruple cham­pion en Grand Chelem témoigne de l’avan­tage presque systé­ma­tique qu’il aura sur terre battue, par rapport à son rival.

Alcaraz v Sinner demons­trated the stark diffe­rence that clay brings… the Chess Master v The Apprentice.. the 2nd set full of the subt­le­ties of speed and height, the art of sliding, angles and drop shots… a Master Class, to which Sinner had, and may not, have an answer on clay