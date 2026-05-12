Même s’il s’est logi­que­ment incliné (6−2, 6–3, en 1h30) face à Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome ce mardi, Andrea Pellegrino, auteur d’un très beau parcours après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions, n’a vrai­ment pas à rougir.

Mais lors­qu’il a été inter­rogé sur le niveau de jeu de son compa­triote et numéro 1 mondial en confé­rence de presse d’après match, celui qui grim­pera de 29 places au clas­se­ment ATP n’a pas caché son admiration.

« Un joueur de 24 ans qui a remporté cinq tour­nois 1 000 consé­cu­tifs et qui n’a pas perdu un seul set depuis trois mois, ce n’est juste pas normal. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est diffi­cile de jouer tous les jours, mais même dans les moments diffi­ciles, il gagne. C’est un talent que seul Jannik possède au monde. »