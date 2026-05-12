Même s’il s’est logiquement incliné (6−2, 6–3, en 1h30) face à Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome ce mardi, Andrea Pellegrino, auteur d’un très beau parcours après s’être extirpé des qualifications, n’a vraiment pas à rougir.
Mais lorsqu’il a été interrogé sur le niveau de jeu de son compatriote et numéro 1 mondial en conférence de presse d’après match, celui qui grimpera de 29 places au classement ATP n’a pas caché son admiration.
« Un joueur de 24 ans qui a remporté cinq tournois 1 000 consécutifs et qui n’a pas perdu un seul set depuis trois mois, ce n’est juste pas normal. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est difficile de jouer tous les jours, mais même dans les moments difficiles, il gagne. C’est un talent que seul Jannik possède au monde. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 19:19