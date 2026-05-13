Le qualifié Andrea Pellegrino, surprise du tournoi, a logi­que­ment été dominé par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome (6−2, 6–3).

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite, le 155e joueur mondial a raconté ce qu’il avait ressenti sur le court face à son compatriote.

« Il te coupe le souffle à chaque point. C’est un marteau qui ne te fait aucun cadeau. Il y a eu un moment où j’avais vrai­ment du mal parce que je ne voyais aucun côté du court où je pouvais lui faire mal. Coup droit, revers, service, retour : c’est impres­sion­nant. J’ai alors essayé de prendre plus de risques et, à certains moments, ça a payé ».