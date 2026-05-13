Accueil ATP ATP - Rome

Pellegrino sur Sinner, qui l’a battu en huitièmes de finale : « Il te coupe le souffle à chaque point. C’est un marteau qui ne te fait aucun cadeau »

Par
Baptiste Mulatier
-
266

Le qualifié Andrea Pellegrino, surprise du tournoi, a logi­que­ment été dominé par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome (6−2, 6–3).

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite, le 155e joueur mondial a raconté ce qu’il avait ressenti sur le court face à son compatriote. 

« Il te coupe le souffle à chaque point. C’est un marteau qui ne te fait aucun cadeau. Il y a eu un moment où j’avais vrai­ment du mal parce que je ne voyais aucun côté du court où je pouvais lui faire mal. Coup droit, revers, service, retour : c’est impres­sion­nant. J’ai alors essayé de prendre plus de risques et, à certains moments, ça a payé ».

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 10:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥